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Происшествия

Девушка отделалась ушибом после ДТП с локомотивом в Алтайском крае

На железнодорожной станции Усть-Тальменская 18-летнюю местную жительницу сбил поезд. Девушке повезло — она выжила, получив только ушиб ноги. Об этом рассказали в Алтайском линейном управлении МВД России.

Локомотив.
Локомотив.
сибфоут.мвд.рф

Девушка решила сократить дорогу и пролезла под вагоном грузового поезда, начала переходить следующий железнодорожный путь, когда ее сбил приближавшийся локомотив.

Пешеход не просто шла в непредназначенном для этого месте, но и слушала музыку через наушники с надетым на голову капюшоном. Из-за этого она не увидела поезд и не услышала его сигналы.

«Машинист применил экстренное торможение, однако наезд предотвратить не удалось. В результате столкновения пострадавшая получила ушиб правой ноги и была доставлена в больницу села Тальменка», — сообщили транспортные полицейские.

Врачи оказали девушке помощь. Ей даже не потребовалась госпитализация.

Но не все случаи заканчиваются легкими травмами. 1 сентября 16-летний подросток погиб под поездом на станции Табуны. Он переходил железнодорожные пути будучи в наушниках.

8 августа в Алтайском крае грузовой поезд сбил пьяного мужчину, который намеревался перейти ж/д пути.

В конце июля в районе станции Новозудилово под поезд попал 25-летний местный житель. Парень хотел перейти пути, но его затянуло под вагон.

Полицейские призывают неукоснительно соблюдать правила безопасности на объектах железнодорожного транспорта.

Помните: при подходе к путям необходимо выключать музыку и снять наушники, а также объемные и ограничивающие обзор капюшоны.

Переходить пути следует только в строго установленных местах по пешеходным мостам, тоннелям или пешеходным настилам, обращая внимание на запрещающие сигналы светофоров.

Хождение по путям и вдоль путей недопустимо!

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