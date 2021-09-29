Девушка отделалась ушибом после ДТП с локомотивом в Алтайском крае

Девушка решила сократить дорогу и пролезла под вагоном грузового поезда, начала переходить следующий железнодорожный путь, когда ее сбил приближавшийся локомотив.
Пешеход не просто шла в непредназначенном для этого месте, но и слушала музыку через наушники с надетым на голову капюшоном. Из-за этого она не увидела поезд и не услышала его сигналы.
«Машинист применил экстренное торможение, однако наезд предотвратить не удалось. В результате столкновения пострадавшая получила ушиб правой ноги и была доставлена в больницу села Тальменка», — сообщили транспортные полицейские.
Врачи оказали девушке помощь. Ей даже не потребовалась госпитализация.
Но не все случаи заканчиваются легкими травмами. 1 сентября 16-летний подросток погиб под поездом на станции Табуны. Он переходил железнодорожные пути будучи в наушниках.
8 августа в Алтайском крае грузовой поезд сбил пьяного мужчину, который намеревался перейти ж/д пути.
В конце июля в районе станции Новозудилово под поезд попал 25-летний местный житель. Парень хотел перейти пути, но его затянуло под вагон.
Полицейские призывают неукоснительно соблюдать правила безопасности на объектах железнодорожного транспорта.
Помните: при подходе к путям необходимо выключать музыку и снять наушники, а также объемные и ограничивающие обзор капюшоны.
Переходить пути следует только в строго установленных местах по пешеходным мостам, тоннелям или пешеходным настилам, обращая внимание на запрещающие сигналы светофоров.
Хождение по путям и вдоль путей недопустимо!