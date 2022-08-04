4 августа
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

16-летняя россиянка познакомилась с 41-летним мужчиной и исчезла из дома

В Оренбургской области нашли пропавшую 16-летнюю девочку.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Найденная школьница находилась в сопровождении 41-летнего мужчины.

Девочка заявила полицейским, что добровольно ушла со зрелым мужчиной. Однако в региональном СКР выразили намерение дать процессуальную оценку действиям 41-летнего мужчины.

Школьницу передали родителям, пишет Газета.Ru.

Что произошло

5 июля оренбургская школьница покинула дом и пропала без вести. В тот же день пропал ее 41-летний знакомый.

Следователи с самого начала подозревали, что исчезнувшая девочка может находиться вместе с мужчиной.

Ранее маньяк в коттедже убил девушку и скрылся с ее головой.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость