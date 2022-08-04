16-летняя россиянка познакомилась с 41-летним мужчиной и исчезла из дома

Найденная школьница находилась в сопровождении 41-летнего мужчины.

Девочка заявила полицейским, что добровольно ушла со зрелым мужчиной. Однако в региональном СКР выразили намерение дать процессуальную оценку действиям 41-летнего мужчины.

Школьницу передали родителям, пишет Газета.Ru.

Что произошло

5 июля оренбургская школьница покинула дом и пропала без вести. В тот же день пропал ее 41-летний знакомый.

Следователи с самого начала подозревали, что исчезнувшая девочка может находиться вместе с мужчиной.

Ранее маньяк в коттедже убил девушку и скрылся с ее головой.