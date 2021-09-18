29-летняя россиянка утопила в ведре новорожденную дочь

По версии следствия, 16 сентября женщина родила здоровую девочку в своей квартире, а потом утопила ее в ведре с водой.

Об этом стало известно после того, как ее госпитализировали в тяжелом состоянии в реанимационное отделение больницы.

Следователи осмотрели квартиру, допросили свидетелей и назначили судебные экспертизы, пишет «Росбалт». Возбуждено уголовное дело по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

Ранее в Барнауле случайно нашли обгоревшие останки младенца. Прохожий наткнулся на недогоревшую пяточку младенца и позвонил в полицию.