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Происшествия

29-летняя россиянка утопила в ведре новорожденную дочь

Жительница Волхова Ленинградской области подозревается в убийстве новорожденной дочери.

Младенец, ребенок.
Младенец, ребенок.
CC0

По версии следствия, 16 сентября женщина родила здоровую девочку в своей квартире, а потом утопила ее в ведре с водой.

Об этом стало известно после того, как ее госпитализировали в тяжелом состоянии в реанимационное отделение больницы.

Следователи осмотрели квартиру, допросили свидетелей и назначили судебные экспертизы, пишет «Росбалт». Возбуждено уголовное дело по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

Ранее в Барнауле случайно нашли обгоревшие останки младенца. Прохожий наткнулся на недогоревшую пяточку младенца и позвонил в полицию.

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