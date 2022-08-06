8 августа
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Происшествия

15-летняя школьница убила маму в ее день рождения

В Бердске Новосибирской области 15-летняя девочка убила собственную маму. Об этом сообщает «КП-Новосибирск»

Кухонный нож.
Кухонный нож.
Открытые источники в Интернете (СС0)

По версии следствия, школьница набросилась на свою мать с ножом 30 июля — в ее день рождения. От полученных ранений женщина скончалась.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ за убийство, проводится предварительное расследование," — сообщили в СУ СК РФ ПО Новосибирской области.

По информации издания, близких друзей у девочки практически не было.

Одна из ее знакомых рассказала, что ее мать была «чудесным человеком», а также что сама девушка никогда на нее не жаловалась.

Другие источники говорят, что отношения с матерью у Даши были непростыми. Комментаторы в соцсетях сообщают, что «мать пила, и к дочери относилась как к грязи». Также они добавляют, что у подростка было неврологическое нарушение — она могла не осознавать в полной мере, что творит.

Подобную информацию на подлинность сейчас будут проверять правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что в Сибири отчим пойдет под суд за убийство 4-летней девочки.

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