8 августа
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Происшествия

В Сибири отчим пойдет под суд за убийство 4-летней девочки

Следователи завершили расследование уголовного дела по обвинению 38-летнего мужчины в убийстве малолетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Омской области.

Место преступления
Место преступления
СУ СК по Омской области

По данным следствия, пьяный мужчина попросил у сожительницы еще бутылку водки, но она отказала и спрятала алкоголь. Это разозлило мужчину.

Около 01:00 4-летняя дочь женщины смотрела по телевизору мультфильмы, мешая спать отчиму. Обвиняемый разозлился и нанес девочке четыре удара по лицу и голове, после чего задушил ее.

На шум проснулась спавшая в соседней комнате мать девочки и рассказала родственнице о случившемся. Приехавшие на место врачи «скорой» констатировали смерть ребенка.

В тот же день злоумышленника задержали и заключили под стражу. Двух малолетних младших детей органы опеки изъяли у матери, которая также часто злоупотребляла алкоголем.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего, который в силу возраста находился в беспомощном состоянии). Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Кроме того, в отношении работников органов опеки, которые должны были контролировать условия жизни и воспитания ребенка в неблагополучной семье, возбудили уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность). Расследование продолжается.

Ранее бийчанин запросил компенсацию за «нечеловеческие условия содержания» в камере городского суда.

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