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Происшествия

11-летняя школьница забеременела от отчима-иностранца

11-летняя девочка забеременела от собственного отчима в Калининграде. Мужчину подозревают в изнасиловании падчерицы.

Насилие.
Насилие.
открытые источники (CC0)

Следственными органами СК РФ по Калининградской области расследуется уголовное дело по обвинению 32-летнего гражданина иностранного государства в совершении изнасилования потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста.

По версии следователей, мужчина вступил в половой контакт с дочерью своей сожительницы летом. В октябре мать повела девочку на обследование, врачи установили беременность и сообщили в Следственный комитет.

Предполагаемого преступника задержали, ему предъявили обвинение. Следствие ходатайствовало о заключении его под стражу, пишет News.ru.

Сначала подозреваемый отвергал обвинение, но затем от него поступило несколько явок с повинной, в том числе о других преступлениях против половой неприкосновенности падчерицы.

По данным источника РИА Новости, девочка отказывалась признавать связь с отчимом. О том, что отцом мог быть он, стало известно после проведения генетической экспертизы. Врачи прервали беременность девочки по медицинским показателям.

Ранее в Татарстане арестовали подозреваемого в изнасиловании женщины и ее несовершеннолетней дочери.

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