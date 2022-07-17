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Происшествия

Сибирячка проломила голову своему соседу из-за шума

16 июля в Новосибирске 26-летняя женщина проломила голову своему 38-летнему соседу из-за шума, пишет НГС.

Подъезд.
Подъезд.
Анна Зайкова

Инцидент случился рано утром — в больницу пострадавший обратился в шесть утра.

«Полицейские осуществили обход соседей и в ходе опроса установили, что телесные повреждения мужчине нанесла соседка в ходе возникшего конфликта в подъезде дома на ул. Котовского. Причиной конфликта стало шумное поведение потерпевшего, которое доставило женщине дискомфорт, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Возбуждено уголовное дело «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Женщина находится под подпиской о невыезде.

Ранее житель Алтайского края перерезал соседу-должнику горло.

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