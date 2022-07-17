Сибирячка проломила голову своему соседу из-за шума

Инцидент случился рано утром — в больницу пострадавший обратился в шесть утра.
«Полицейские осуществили обход соседей и в ходе опроса установили, что телесные повреждения мужчине нанесла соседка в ходе возникшего конфликта в подъезде дома на ул. Котовского. Причиной конфликта стало шумное поведение потерпевшего, которое доставило женщине дискомфорт, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Возбуждено уголовное дело «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Женщина находится под подпиской о невыезде.
Ранее житель Алтайского края перерезал соседу-должнику горло.