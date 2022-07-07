7 июля
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Жизнь

Мотобайк раздора. Барнаульцы поделились своей версией скандального сноса мотоцикла «Байк-бара»

3 июля в Барнауле снесли гигантский мотоцикл у «Байк-бара» на пр. Красноармейском. Событие поделило общество на две части. Одни жалели легендарный байк и осуждали жильцов прилегающего дома, из-за которых снесли арт-объект. Жильцы же считают, что они вправе решать судьбу этой территории. Так совпало, что журналист Лада Шевкунова стала соучастником конфликта «байкеров и жильцов» и очевидцем всех последующих событий. Корреспондент предлагает взглянуть на «поле боя» от первого лица, но с учетом всех мнений.

Хроника событий на пр. Красноармейском, 61, где снесли гигантский мотоцикл
Хроника событий на пр. Красноармейском, 61, где снесли гигантский мотоцикл
Лада Шевкунова

Дом на стыке эпох

Я живу в этом доме с 2000 года. Дом хороший, вот только сосед шумный попался — это я про «Байк-бар».

Дом строил Барнаульский станкостроительный завод совместно с администрацией города. Сдача пришлась на 1999 год, последний год эпохи «Россия в 90-х». По проекту здесь должно было быть почтовое отделение и магазин. В реальности появилась «Мария-Ра», «Новэкс», казино «Оскар» и тот самый бар.

Хроника событий на пр. Красноармейском, 61, где снесли гигантский мотоцикл
Хроника событий на пр. Красноармейском, 61, где снесли гигантский мотоцикл
Лада Шевкунова

Гигантский мотоцикл байкеры установили на прилегающей к дому территории вместе с летней верандой, воротами, мотопарковками. Для середины нулевых годов получилось оригинально.

Но, как рассказал председатель нашего правления Александр Лукин, конструкции были установлены без согласия собственников дома и администрации Центрального района.

Хроника событий на пр. Красноармейском, 61, где снесли гигантский мотоцикл
Хроника событий на пр. Красноармейском, 61, где снесли гигантский мотоцикл
Лада Шевкунова

В 2007—2008 годах прошли судебные разбирательства между администрацией и собственником «Байк-бара». Было вынесено решение о сносе летней веранды и остальных построек, но долгое время оно не исполнялось. Только летнюю веранду снесли в 2018 году.

Бодались в судах

При предыдущем правлении жилтоварищества собственникам нежилых помещений жилось спокойно. Всё поменялось в 2014 году.

Новый состав правления подготовил новые договоры для выставления счетов за текущий и капитальный ремонт. Сеть «Мариа-Ра» и магазин «Привет, сосед» единодушно их приняли.

Хроника событий на пр. Красноармейском, 61, где снесли гигантский мотоцикл
Хроника событий на пр. Красноармейском, 61, где снесли гигантский мотоцикл
Лада Шевкунова

А вот ООО «Интер-Спорт» в лице Евгения Михайлова и ООО «Клуб Оскар» в лице Владимира Орлова (владельцы «Байк-бара») наотрез отказались под предлогом «Мы к дому не относимся — платить не будем».

Спор перешел в суд. «Бодались» три года, но в итоге жильцы выиграли процесс.

Что делим сейчас?

Несколько лет назад пошел новый этап судов. Наше жилтоварищество решило взыскать долги с предпринимателей Михайлова и Орлова за текущее содержание и капитальный ремонт, поскольку добровольно вносить взносы они не желали.

Жилтовариществу при этом удалось доказать, что на ремонт тратится около 1 млн рублей в год.

Хроника событий на пр. Красноармейском, 61, где снесли гигантский мотоцикл
Хроника событий на пр. Красноармейском, 61, где снесли гигантский мотоцикл
Лада Шевкунова

Третий суд был с иском по взысканию с предпринимателей долгов за капитальный ремонт. В общей сложности товарищество уже высудило больше 1 млн рублей.

Сейчас идет четвертый этап разбирательств. Евгений Михайлов пытается взыскать с жильцов расходы за ремонт «стилобата» — верхней части крыльца со ступеньками.

Сквер

В 2018 году жильцы проголосовали за участие в федеральной программе «Комфортная городская среда». Чтобы попасть в программу, нужно было выбрать один из объектов: сквер, парковку, детскую площадку, баки раздельного сбора мусора.

Выбрали сквер — с тропинками, фонарем, лавочками, урнами, хвойными, кустами сирени, можжевельником. По правилам программы, асфальт укладывается за счет государства, зелень высаживается за счет жильцов.

Хроника событий на пр. Красноармейском, 61, где снесли гигантский мотоцикл
Хроника событий на пр. Красноармейском, 61, где снесли гигантский мотоцикл
Лада Шевкунова

Дендроплан сквера и проект были разработаны и согласованы в 2020 году. Собственнику «Байк-бара», как и положено, высылался пакет документов на согласование, но был проигнорирован.

Когда в июне начались работы, Евгений Михайлов пытался остановить их. На место приехала разбираться комиссия — депутат Барнаульской городской Думы Евгений Носенко, представители администрации Центрального района, Общероссийского народного фронта и подрядчик.

Выслушав мнения обеих сторон, комиссия предложила собственникам подойти к решению консолидировано, а Михайлову было предложено демонтировать объекты.

Похороны и «эксгумация»

Всю прошлую неделю жильцы наблюдали, как Евгений Михайлов и рабочие демонтировали мотопарковку, выворачивали фундамент летней веранды, плитку, металлические ворота и вывозили в самосвалах землю с общедомовой территории.

В минувшее воскресенье байкеры выкопали свой гигантский мотоцикл и закатили креативные «похороны»: выкопали могилку, сколотили гробик, покрасили краской, соорудили венки, сделали надгробие «Благоустройству Красноармейского, 61».

Видимо, у кого-то из жильцов сдали нервы, все-таки не каждый день под балконом дома копают могилы. Был вызван полицейский наряд, который записал данные организаторов похорон и показания свидетелей.

В завершение от имени жильцов дома

Хотелось бы, чтобы финал истории был мирным. Собственники научились жить на принципах добрососедства, слушать и слышать друг друга. На Красноармейском был бы реализован проект сквера при помощи государственной программы.

Хроника событий на пр. Красноармейском, 61, где снесли гигантский мотоцикл
Хроника событий на пр. Красноармейском, 61, где снесли гигантский мотоцикл
Лада Шевкунова

Выросли бы здесь кустарники, на лавочках сидели вместе мамы с детьми, бабушки и байкеры. Легендарному мотоциклу помогли бы найти место. А «Байк-бар» повзрослел и перестал шуметь до утра.

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