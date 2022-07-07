Мотобайк раздора. Барнаульцы поделились своей версией скандального сноса мотоцикла «Байк-бара»

3 июля в Барнауле снесли гигантский мотоцикл у «Байк-бара» на пр. Красноармейском. Событие поделило общество на две части. Одни жалели легендарный байк и осуждали жильцов прилегающего дома, из-за которых снесли арт-объект. Жильцы же считают, что они вправе решать судьбу этой территории. Так совпало, что журналист Лада Шевкунова стала соучастником конфликта «байкеров и жильцов» и очевидцем всех последующих событий. Корреспондент предлагает взглянуть на «поле боя» от первого лица, но с учетом всех мнений.

Дом на стыке эпох

Я живу в этом доме с 2000 года. Дом хороший, вот только сосед шумный попался — это я про «Байк-бар».

Дом строил Барнаульский станкостроительный завод совместно с администрацией города. Сдача пришлась на 1999 год, последний год эпохи «Россия в 90-х». По проекту здесь должно было быть почтовое отделение и магазин. В реальности появилась «Мария-Ра», «Новэкс», казино «Оскар» и тот самый бар.

Хроника событий на пр. Красноармейском , 61 , где снесли гигантский мотоцикл Лада Шевкунова

Гигантский мотоцикл байкеры установили на прилегающей к дому территории вместе с летней верандой, воротами, мотопарковками. Для середины нулевых годов получилось оригинально.

Но, как рассказал председатель нашего правления Александр Лукин, конструкции были установлены без согласия собственников дома и администрации Центрального района.

Хроника событий на пр. Красноармейском , 61 , где снесли гигантский мотоцикл Лада Шевкунова

В 2007—2008 годах прошли судебные разбирательства между администрацией и собственником «Байк-бара». Было вынесено решение о сносе летней веранды и остальных построек, но долгое время оно не исполнялось. Только летнюю веранду снесли в 2018 году.

Бодались в судах

При предыдущем правлении жилтоварищества собственникам нежилых помещений жилось спокойно. Всё поменялось в 2014 году.

Новый состав правления подготовил новые договоры для выставления счетов за текущий и капитальный ремонт. Сеть «Мариа-Ра» и магазин «Привет, сосед» единодушно их приняли.

Хроника событий на пр. Красноармейском , 61 , где снесли гигантский мотоцикл Лада Шевкунова

А вот ООО «Интер-Спорт» в лице Евгения Михайлова и ООО «Клуб Оскар» в лице Владимира Орлова (владельцы «Байк-бара») наотрез отказались под предлогом «Мы к дому не относимся — платить не будем».

Спор перешел в суд. «Бодались» три года, но в итоге жильцы выиграли процесс.

Что делим сейчас?

Несколько лет назад пошел новый этап судов. Наше жилтоварищество решило взыскать долги с предпринимателей Михайлова и Орлова за текущее содержание и капитальный ремонт, поскольку добровольно вносить взносы они не желали.

Жилтовариществу при этом удалось доказать, что на ремонт тратится около 1 млн рублей в год.

Хроника событий на пр. Красноармейском , 61 , где снесли гигантский мотоцикл Лада Шевкунова

Третий суд был с иском по взысканию с предпринимателей долгов за капитальный ремонт. В общей сложности товарищество уже высудило больше 1 млн рублей.

Сейчас идет четвертый этап разбирательств. Евгений Михайлов пытается взыскать с жильцов расходы за ремонт «стилобата» — верхней части крыльца со ступеньками.

Сквер

В 2018 году жильцы проголосовали за участие в федеральной программе «Комфортная городская среда». Чтобы попасть в программу, нужно было выбрать один из объектов: сквер, парковку, детскую площадку, баки раздельного сбора мусора.

Выбрали сквер — с тропинками, фонарем, лавочками, урнами, хвойными, кустами сирени, можжевельником. По правилам программы, асфальт укладывается за счет государства, зелень высаживается за счет жильцов.

Хроника событий на пр. Красноармейском , 61 , где снесли гигантский мотоцикл Лада Шевкунова

Дендроплан сквера и проект были разработаны и согласованы в 2020 году. Собственнику «Байк-бара», как и положено, высылался пакет документов на согласование, но был проигнорирован.

Когда в июне начались работы, Евгений Михайлов пытался остановить их. На место приехала разбираться комиссия — депутат Барнаульской городской Думы Евгений Носенко, представители администрации Центрального района, Общероссийского народного фронта и подрядчик.

Выслушав мнения обеих сторон, комиссия предложила собственникам подойти к решению консолидировано, а Михайлову было предложено демонтировать объекты.

Похороны и «эксгумация»

Всю прошлую неделю жильцы наблюдали, как Евгений Михайлов и рабочие демонтировали мотопарковку, выворачивали фундамент летней веранды, плитку, металлические ворота и вывозили в самосвалах землю с общедомовой территории.

В минувшее воскресенье байкеры выкопали свой гигантский мотоцикл и закатили креативные «похороны»: выкопали могилку, сколотили гробик, покрасили краской, соорудили венки, сделали надгробие «Благоустройству Красноармейского, 61».

Видимо, у кого-то из жильцов сдали нервы, все-таки не каждый день под балконом дома копают могилы. Был вызван полицейский наряд, который записал данные организаторов похорон и показания свидетелей.

В завершение от имени жильцов дома

Хотелось бы, чтобы финал истории был мирным. Собственники научились жить на принципах добрососедства, слушать и слышать друг друга. На Красноармейском был бы реализован проект сквера при помощи государственной программы.

Хроника событий на пр. Красноармейском , 61 , где снесли гигантский мотоцикл Лада Шевкунова

Выросли бы здесь кустарники, на лавочках сидели вместе мамы с детьми, бабушки и байкеры. Легендарному мотоциклу помогли бы найти место. А «Байк-бар» повзрослел и перестал шуметь до утра.