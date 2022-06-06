Жительница Барнаула опозорилась, справив нужду в лифте

В Барнауле женщина зашла в лифт и справила нужду, а возмущенные соседи достали видео с камеры наблюдения и опубликовали в соцсетях.

Инцидент случился в многоквартирном доме на пересечении ул. Солнечная Поляна и Энтузиастов. На кадрах видно, как женщина заходит в кабину лифта, нажимает кнопку, двери закрываются, а героиня присаживается.

Сделав дело, она поднялась, надела брюки и оглянулась, заметив камеру.

Горожане яро осудили такой поступок взрослой женщины и теперь требуют «показать позор по телевизору».

Один из жильцов дома не ограничился одной героиней и припомнил грехи других соседей: «На протяжении более чем двух лет валили помои и отходы жизнедеятельности из окон прямо на головы проходящих, этот беспредел прекратился лишь благодаря прекрасной работе председателя кооператива дома — установили видеонаблюдение и как отрезало!»

А ранее в Барнауле девушка напала на уборщицу, которая помешала ей с парнем зайти в лифт.