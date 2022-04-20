В Барнауле напали на уборщицу в лифте: плюнули в лицо, схватили за шею, уронили телефон в ведро

В Барнауле девушка напала на уборщицу, которая помешала ей с парнем зайти в лифт, сообщает « В курсе 22 ».

Инцидент произошел в одном из жилых многоэтажных домов на улице Солнечная поляна.

«Пьяные жители напали на уборщицу, ибо персонал должен уступать лифт королевским особам. Мужчина был настолько пьян, что окунул в ведре с водой свой телефон», — говорится в сообщении.

На опубликованном видео девушка хватает уборщицу сзади за шею, потом пытается ударить женщину по лицу и плюет.

Местные жители отметили, что в подъезде два лифта — пассажирский и грузовой. Так что у молодых людей был выбор.

Ранее в Барнауле на девушку с телефоном напали двое парней, ранее укравшие женскую сумочку.