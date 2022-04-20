В Барнауле напали на уборщицу в лифте: плюнули в лицо, схватили за шею, уронили телефон в ведро

Инцидент произошел в одном из жилых многоэтажных домов на улице Солнечная поляна.
«Пьяные жители напали на уборщицу, ибо персонал должен уступать лифт королевским особам. Мужчина был настолько пьян, что окунул в ведре с водой свой телефон», — говорится в сообщении.
На опубликованном видео девушка хватает уборщицу сзади за шею, потом пытается ударить женщину по лицу и плюет.
Местные жители отметили, что в подъезде два лифта — пассажирский и грузовой. Так что у молодых людей был выбор.
Ранее в Барнауле на девушку с телефоном напали двое парней, ранее укравшие женскую сумочку.