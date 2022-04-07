7 апреля
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Жизнь

В Барнауле на девушку с телефоном напали двое парней, ранее укравшие женскую сумочку

В Алтайском крае росгвардейцы и полицейские оперативно раскрыли грабеж, сообщает региональное МВД.

Грабители
Грабители
СС0

Накануне поздно вечером в полицию обратилась 27-летняя жительница Барнаула, у которой двое неизвестных силой отобрали смартфон.

«Девушка пояснила, что она шла по улице Чкалова и разговаривала по телефону. К ней подошли двое молодых людей, один из которых схватил ее за руки, а второй выхватил телефон, после чего злоумышленники скрылись. Сумма причиненного ущерба составила 56 000 рублей», — рассказали в ведомстве.

Через час молодых людей задержал экипаж отдела вневедомственной охраны. В ходе личного досмотра у одного из парней обнаружили похищенный телефон.

«Молодые люди, 26 и 19 лет, проживают в Республике Алтай, один из них ранее судим за кражу. Оба находились в розыске по подозрению в совершении аналогичного преступления — в конце марта в Барнауле они совершили грабеж женской сумки, в которой находились документы, деньги и банковские карты», — уточнили в МВД.

Парней отправили под стражу. Им грозит до 7 лет лишения свободы за «групповой грабеж по предварительному сговору с применением насилия».

Ранее в Бийске собака по кличке Пуля «догнала» грабителя с женской сумочкой.

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