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Жизнь

В Бийске собака по кличке Пуля «догнала» грабителя с женской сумочкой

В Алтайском крае служебная собака помогла полицейским раскрыть грабеж, сообщает региональное МВД.

Пес. Немецкая овчарка.
Пес. Немецкая овчарка.
Предоставлено altapress.ru.

С жалобой в полицию обратилась 49-летняя жительница Бийска, на которую напал мужчина.

«К ней стремительно подошел неизвестный, схватил за руку и потребовал отдать ему сумку. Женщина бросила сумку на снег, злоумышленник сразу же поднял ее и побежал в сторону гаражей. Потерпевшая бросилась вдогонку, однако грабитель уже скрылся с горизонта», — рассказали в ведомстве.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа вместе с кинологом и служебной собакой по кличке Пуля.

Собака сразу же взяла след и привела к дому, где полицейские обнаружили вещи грабителя.

Вскоре задержали и злоумышленника — 34-летнего многократно судимого бийчанина, который признался в содеянном.

Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы за «грабеж с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья».

Ранее овчарка Ксюша отыскала пропавшего на Алтае пенсионера.

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