Овчарка Ксюша с полицейскими отыскала пропавшего на Алтае пенсионера

Вечером 8 декабря женщина навестила отца, как обычно, затопила в его доме печь. На следующий день рано утром она обнаружила, что дом открыт, а пенсионера нет.
Полицейские незамедлительно приступили к поискам. Сельчане рассказали, что накануне поздно вечером видели пожилого мужчину в центре села.
«Несмотря на прошедший накануне обильный снегопад служебно-розыскная собака, немецкая овчарка по кличке Ксюша, взяла след и привела кинолога МО МВД России „Каменский“ сержанта полиции Константина Байкина к участку приблизительно в километре от деревни, где и был обнаружен разыскиваемый сельчанин», — рассказали в ГУ МВД по краю.
Дедушка более 18 часов провел на морозе. С сильным переохлаждением его доставили в районную больницу, после осмотра медиками отпустили домой.
Ранее пес Белый вычислил доставку наркотиков в алтайскую колонию.