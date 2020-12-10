Овчарка Ксюша с полицейскими отыскала пропавшего на Алтае пенсионера

В Каменском районе Алтайского края пропал 84-летний житель села Столбово. За помощью в полицию обратилась его дочь.

Вечером 8 декабря женщина навестила отца, как обычно, затопила в его доме печь. На следующий день рано утром она обнаружила, что дом открыт, а пенсионера нет.

Полицейские незамедлительно приступили к поискам. Сельчане рассказали, что накануне поздно вечером видели пожилого мужчину в центре села.

«Несмотря на прошедший накануне обильный снегопад служебно-розыскная собака, немецкая овчарка по кличке Ксюша, взяла след и привела кинолога МО МВД России „Каменский“ сержанта полиции Константина Байкина к участку приблизительно в километре от деревни, где и был обнаружен разыскиваемый сельчанин», — рассказали в ГУ МВД по краю.

В Алтайском крае полицейские разыскали пропавшего пенсионера. 22.мвд.рф

Дедушка более 18 часов провел на морозе. С сильным переохлаждением его доставили в районную больницу, после осмотра медиками отпустили домой.

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