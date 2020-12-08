Пес Белый вычислил доставку наркотиков в алтайскую колонию

Сотрудники оперативного отдела ЛИУ-1 заранее узнали о готовящейся доставке наркотиков в ЛИУ-1.
На режимной территории участка колонии-поселения при ЛИУ-1 подозрительного мужчину с пакетом задержали. В пакете у него обнаружили полимерный прозрачный сверток с порошкообразным веществом белого цвета.
«Задержание проводилось с привлечением служебно-розыскной собаки по поиску наркотических веществ. Пес по кличке Белый подтвердил наличие наркотиков у задержанного гражданина. Прибывшие на место сотрудники полиции изъяли данное вещество и направили на экспертизу», — рассказали в пресс-службе краевого УФСИН.
Экспертиза установила, что вещество — это наркотик, относящийся к солевой группе, объемом 0,45 гр.
29-летний задержанный мужчина уже ранее судим по ст. 222 и ст. 228 УК РФ, добавили в ведомстве.
Он не стал отпираться и подтвердил, что хотел распространять наркотики среди осужденных.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее барнаулец сдал подозрительного мужчину полиции, как оказалось, курьера-закладчика интернет магазина наркотиков.