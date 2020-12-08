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Происшествия

Пес Белый вычислил доставку наркотиков в алтайскую колонию

Мужчина пытался пронести в ЛИУ-1 УФСИН России по Алтайскому краю наркотики. Выдумывать способ доставки он не стал и просто решил пронести вещества в пакете.

В ЛИУ-1 УФСИН России по Алтайскому краю пресекли доставку наркотиков.
В ЛИУ-1 УФСИН России по Алтайскому краю пресекли доставку наркотиков.
пресс-служба УФСИН по Алтайскому краю

Сотрудники оперативного отдела ЛИУ-1 заранее узнали о готовящейся доставке наркотиков в ЛИУ-1.

На режимной территории участка колонии-поселения при ЛИУ-1 подозрительного мужчину с пакетом задержали. В пакете у него обнаружили полимерный прозрачный сверток с порошкообразным веществом белого цвета.

«Задержание проводилось с привлечением служебно-розыскной собаки по поиску наркотических веществ. Пес по кличке Белый подтвердил наличие наркотиков у задержанного гражданина. Прибывшие на место сотрудники полиции изъяли данное вещество и направили на экспертизу», — рассказали в пресс-службе краевого УФСИН.

Экспертиза установила, что вещество — это наркотик, относящийся к солевой группе, объемом 0,45 гр.

29-летний задержанный мужчина уже ранее судим по ст. 222 и ст. 228 УК РФ, добавили в ведомстве.

Он не стал отпираться и подтвердил, что хотел распространять наркотики среди осужденных.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее барнаулец сдал подозрительного мужчину полиции, как оказалось, курьера-закладчика интернет магазина наркотиков.

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