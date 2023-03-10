31-летняя женщина забеременела от 13-летнего подростка и избежала тюрьмы

31-летняя жительница штата Колорадо, США, Эндреа Серрано занялась сексом с 13-летним мальчиком и забеременела от него. Об этом сообщает Fox News.

Женщину арестовали в 2022 году. Ее обвинили в сексуальном насилии над ребенком, однако в тюрьму она все-таки не попало.

Так получилось из-за того, что Серрано согласилась на сделку со следствием ради смягчения наказания и признала свою вину. По условиям сделки, женщину не лишат свободы, но она попадает в реестр сексуальных преступников, что значительно усложнит ее жизнь.

Кроме того, ее испытательный срок составит не менее 10 лет.

Аборт 31-летняя женщина делать отказалась. Теперь 13-летний школьник станет отцом.

Мать мальчика сообщила, что попытается добиться единоличной опеки над ребенком своего сына.

«Мне кажется, у моего сына отняли детство. Он — жертва, и ему придется жить с этим до конца своих дней», — заявила она.

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