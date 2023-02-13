13 февраля
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Происшествия

Шесть мужчин признаны виновными в сексуальном насилии над мальчиками на Алтае

Суд в Алтайском крае приговорил шестерых подсудимых к отбыванию наказания в колонии строгого режима и назначил сроки от 9 лет 8 месяцев до 19, 5 лет лишения свободы, говорится сообщении Следкома.

Суд.
Суд.
Pixabay.com

Приговор вступил в законную силу. Процесс проходил в закрытом режиме.

Что произошло

С 2013 по 2020 год в Барнауле местный житель знакомился с несовершеннолетними мальчиками, входил в доверие, а затем совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера.

Так как потерпевшие находились в сложной жизненной ситуации, он путем уговоров и подкупа привозил их к своим друзьям, которым было от 32 до 62 лет. Те также совершали в отношении детей противоправные деяния.

Всего от преступных действий злоумышленников пострадало шесть мальчиков в возрасте от 9 до 16 лет.

Ранее сообщалось, что бывшего адвоката, который подозревается в совращении 30 подростков, будут судить в Иркутске.

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