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Происшествия

Lexus снес забор, два столба и дорожные знаки в Барнауле

Ночью 23 июля в Барнауле водитель Lexus не справился с управлением и разнес все на подъезде к Малаховскому кольцу на ул. Антона Петрова. Мужчине потребовалась госпитализация.

Авария на Малаховском кольце.
Авария на Малаховском кольце.
"Инцидент Барнаул"

32-летний водитель Lexus LS600 не справился с управлением и врезался сначала в металлическое ограждение, после чего автомобиль отбросило в две опоры ЛЭП и две металлические стойки дорожных знаков

Элементы ЛЭП повредили припаркованный пустой автомобиль ВАЗ 21033.

«В результате ДТП водитель автомобиля Lexus получил телесные травмы, ему была оказана медицинская помощь в ГБ № 1, госпитализирован», — сообщили в городской ГИБДД.

Ранее в Барнауле водитель ВАЗ 2104 протаранил два автомобиля на ул. Ткацкой.

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