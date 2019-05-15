Личные данные Соловьева, Чубайса и Дворковича попали в сеть

В сети оказалось около 360 тыс. личных данных россиян, в том числе паспортные данные главы «Роснано» Анатолия Чубайса, сопредседателя фонда «Сколково» Аркадия Дворковича, телеведущего Владимира Соловьева.

Записи с личной информацией обнаружил в открытом доступе председатель Ассоциации участников рынков данных Иван Бегтин, сообщает РБК.

Он проанализировал данные с сайтов восьми информационных госсистем (в том числе реестра субсидий федерального бюджета Минфина), реестра отчетов некоммерческих организаций Минюста (10 тысяч), реестра обращений граждан на портале Роструда и другие.

360 тысяч — это примерная оценка персональных данных, которые попали в сеть, так как в одной записи могут содержаться сведения о нескольких людях.

В российском законодательстве существует ответственность за подобные утечки, пишет bfm.ru. За обработку персональных данных без согласия субъекта предусмотрен штраф в размере до 75 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что коллекторы хотят получить доступ к номерам телефонов должников, которые те указывают в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Соответствующее предложение «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» уже отправила в Госдуму РФ.