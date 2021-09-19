Лифт сорвался в Барнауле в новой многоэтажке через несколько секунд после выхода людей

В Барнауле в доме сорвался лифт, у которого буквально накануне истек гарантийный срок, сообщает « Инцидент Барнаул ».

Происшествие случилось вечером 18 сентября — в доме № 115 по улице Взлетная. По счастливой случайности никто не пострадал.

Камера записала, как за несколько секунд до «падения» из лифта вышли люди. После этого можно заметить резкий скачок камеры.

Инцидент произошел на 7 этаже дома, в котором 17 этажей. Люди услышали сильный грохот, поэтому решили, что лифт упал.

Однако специалисты выяснили, что лифт резко сам поехал вверх и доехал до какого-то этажа, а после сорвался и застрял на 8 этаже.

«Сегодня уже восстанавливают. Дом сдали в 2018 году, но с лифтом уже были проблемы. Гарантия три года, и сейчас только закончилась», — рассказала местная жительница.

По ее словам, в домовом чате жильцы обсуждают замену лифта на новый, поскольку очень обеспокоены своей безопасностью.

Ранее сообщали, что в Алтайском крае провели массовую замену лифтов за счет собственников жилья.