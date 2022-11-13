Лифт вместе с людьми сорвался в шахту в Барнауле

«Все живы, спасло устройство защитного торможения», — говорится в сообщении.
В 2005 году башенный кран рухнул и распугал трамваи в Барнауле. Как крановщик попал в опасность — исторический фоторепортаж из 2005-го.
В Барнауле на ул. Повова, 150, в микрорайоне Дружный, грузовой лифт рухнул с восьмого этажа, внутри находились пять человек, сообщает Telegram-канал Barnaul 22.
«Все живы, спасло устройство защитного торможения», — говорится в сообщении.
В 2005 году башенный кран рухнул и распугал трамваи в Барнауле. Как крановщик попал в опасность — исторический фоторепортаж из 2005-го.
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