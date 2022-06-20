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Происшествия

Лишили генеральского звания экс-начальника радиотехнических войск ВКС РФ

Московский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы в колонии строго режима бывшего начальника Радиотехнических войск ВКС РФ генерал-майора Андрея Кобана по делу о взятке (ч.6 ст. 290 УК РФ) на сумму около 12 млн рублей, сообщает bfm.ru.

Взятка.
Взятка.
22.мвд.рф

«Лишить подсудимого воинского звания генерал-майора», — озвучил приговор судья.

При этом он не стал назначить подсудимому штраф, конфисковать имущество и лишать госнаград, как того просило обвинение.

Взятка за отдых

Согласно приговору, взятку на сумму 11 млн 960 тысяч 240 рублей генерал получил деньгами, межкомнатными дверьми для загородного дома, кроме того, ему оплатили отдых.

Версия

По версии следствия, деньги Кобан вымогал у руководства АО «Федеральный научно-производственный центр «Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники» (ННИИРТ) за отсрочку исполнения государственного оборонного заказа по выполнению работ в рамках опытно-конструкторской разработки «Мерцание».

Стража и домашний арест

Генерала взяли под стражу в январе и отправили в «Матросскую тишину». В апреле ему изменили меру пресечения на домашний арест. Он признал вину, его дело рассматривалось в особом порядке.

Требование прокурора

В ходе прений сторон прокурор потребовал приговорить его к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима с конфискацией имущества и штрафом в размере 35,7 млн рублей, а также лишить его воинского звания и орденов «За военные заслуги» и Александра Невского.

Ранее бывшего начальника отдела закупки управления снабжения бронетанковым и автомобильным имуществом Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ (ГАБТУ) полковника Евгения Пустового обвинили в причастности к хищению 860 млн рублей при заключении госконтракта.

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