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Происшествия

Российского военначальника обвинили в мошенничестве на 860 млн рублей

Бывшего начальника отдела закупки управления снабжения бронетанковым и автомобильным имуществом Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ (ГАБТУ) полковника Евгения Пустового обвинили в причастности к хищению 860 млн рублей при заключении госконтракта, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Минобороны РФ.
Минобороны РФ.
vk.com/mil

Также по делу проходят технический директор компании «Аникс» Сергей Федосеев, генеральный директор «Курского аккумуляторного завода» Андрей Рыбянцев и экс-сотрудник ГАБТУ Дмитрий Мирошниченко.

По данным агентства, Пустовой занимал должность начальника отдела с 2016-го по 2018 год. Как считает следствие, в этот период он вместе с соучастниками присвоил средства, выделенные на покупку стартерных автомобильных аккумуляторных батарей для воинских частей, пишет Lenta.ru.

«Сумма ущерба по делу составляет 860 млн 348 тыс. 783 рубля», — сказал собеседник агентства.

Полковнику предъявили обвинение по статье 159 («Мошенничество, совершенное организованной группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.

Ранее из-за коррупции сняли с должности главу радиотехнических войск ВКС и отправили в «Матросскую тишину».

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