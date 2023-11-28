28 ноября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Лыжник отморозил на соревнованиях половые органы

Шведский лыжник на соревнованиях отморозил половые органы.

Беговые лыжи.
Беговые лыжи.
Дмитрий Лямзин

После случившегося врач Роман Иванов оценил риск получить такую травму в России.пишет Life.ru.

Легкое обморожение может получить каждый в том случае, если находиться на улице при температуре минус 10 градусов более 30 минут, указывает Lenta.ru.

По мнению доктора, такие травмы не опасны. Дело в том, что после возвращения в тепло кровоток быстро приходит в норму.

Но если на морозе человек будет находиться дольше, нарушение кровообращения может стать необратимым и привести к отмиранию тканей.

Ранее в Алтайском крае полицейский спас женщину, которая почти сутки провела на морозе в лесу.

Сотрудник полиции определил примерное место нахождения женщины и начал поиски. Спустя несколько часов ему удалось обнаружить пропавшую.

Женщина сидела в сугробе в овраге у железнодорожных путей и практически не подавала признаков жизни. От обморожения у нее начался жар, из-за чего она сняла с себя часть одежды.

По дороге полицейский вызвал бригаду скорой помощи. Медики подтвердили, что если бы прошло еще немного времени, женщина умерла бы от переохлаждения.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость