Локомотив раздавил легковушку на железной дороге в Алтайском крае

Авария случилась на 518 км участка Урываево — Панкрушиха. Водитель автомобиля нарушил правила дорожного движения и выехал на пути на запрещающий сигнал переездной сигнализации перед приближающимся локомотивом.
Машинист начал экстренно тормозить, но столкновения избежать не удалось.
В результате ДТП никто не пострадал, уточнили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги. На движение пассажирских и пригородных поездов происшествие не повлияло.
На этом переезде в 2020 году установили дополнительный светофор. Тем не менее, ДТП стало на этом участке вторым за минувшие три дня. 19 декабря произошла аналогичная авария.
Ранее в Алтайском крае локомотив сбил пасущуюся без присмотра корову.