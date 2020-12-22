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Происшествия

Локомотив раздавил легковушку на железной дороге в Алтайском крае

22 декабря рано утром на железнодорожном переезде в Алтайском крае произошла авария — локомотив врезался в легковой автомобиль.

ДТП на переезде в Алтайском крае.
ДТП на переезде в Алтайском крае.
пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги

Авария случилась на 518 км участка Урываево — Панкрушиха. Водитель автомобиля нарушил правила дорожного движения и выехал на пути на запрещающий сигнал переездной сигнализации перед приближающимся локомотивом.

Машинист начал экстренно тормозить, но столкновения избежать не удалось.

В результате ДТП никто не пострадал, уточнили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги. На движение пассажирских и пригородных поездов происшествие не повлияло.

На этом переезде в 2020 году установили дополнительный светофор. Тем не менее, ДТП стало на этом участке вторым за минувшие три дня. 19 декабря произошла аналогичная авария.

Ранее в Алтайском крае локомотив сбил пасущуюся без присмотра корову.

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