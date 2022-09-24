Лошадь насмерть придавила 10-летнего мальчика

Двое несовершенноленних верхом отправились на чабанскую стоянку.
В какой-то момент лошадь упала, один из несовершеннолетних скончался на месте от полученных травм.
Ранее ДТП с лошадью на Алтае привело к смерти водителя.
В Туве погиб 10-летний мальчик, которого своим весом задавала лошадь при падении, говорится в сообщении регионального СКР.
Двое несовершенноленних верхом отправились на чабанскую стоянку.
В какой-то момент лошадь упала, один из несовершеннолетних скончался на месте от полученных травм.
Ранее ДТП с лошадью на Алтае привело к смерти водителя.
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