Мужчина был убит самкой лося во время прогулки в лесу, сообщает Associated Press .

Это случилось в Аляске. На мужчину напала самка лося, когда он фотографировал ее телят.

Он подошел, чтобы сделать снимки, а мать-лосиха проявила агрессию и напала на него, указывает «Интерфакс».

Мужчина скончался на месте происшествия. А лосиха с телятами скрылись подальше от людских глаз и объективов.

Ведется разбирательство — животное затоптало мужчину ногами или забодало.

Ранее лосиху с двумя лосятами заметили на алтайской дороге. Убедившись в безопасности, мама побежала через проезжую часть, а за ней - два малыша-лосенка.

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