21 мая
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Лосиха убила мужчину, который пытался сфотографировать детенышей

Мужчина был убит самкой лося во время прогулки в лесу, сообщает Associated Press.

Это случилось в Аляске. На мужчину напала самка лося, когда он фотографировал ее телят.

Он подошел, чтобы сделать снимки, а мать-лосиха проявила агрессию и напала на него, указывает «Интерфакс».

Мужчина скончался на месте происшествия. А лосиха с телятами скрылись подальше от людских глаз и объективов.

Ведется разбирательство — животное затоптало мужчину ногами или забодало.

Ранее лосиху с двумя лосятами заметили на алтайской дороге. Убедившись в безопасности, мама побежала через проезжую часть, а за ней - два малыша-лосенка.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Летний тур для экоактивистов
Органные лабиринты
Комедия «Тётки»
Обсуждаем фильм «Мечтатели»
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость