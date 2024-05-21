Это случилось в Аляске. На мужчину напала самка лося, когда он фотографировал ее телят.
Он подошел, чтобы сделать снимки, а мать-лосиха проявила агрессию и напала на него, указывает «Интерфакс».
Мужчина скончался на месте происшествия. А лосиха с телятами скрылись подальше от людских глаз и объективов.
Ведется разбирательство — животное затоптало мужчину ногами или забодало.
Ранее лосиху с двумя лосятами заметили на алтайской дороге. Убедившись в безопасности, мама побежала через проезжую часть, а за ней - два малыша-лосенка.
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