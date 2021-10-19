Ловелас из соцсетей тянул деньги с жительницы Алтая и заложил в ломбард ее бытовую технику

46-летняя жительница Алтайского края познакомилась в соцсети с мужчиной. Они начали переписываться, но в итоге ухажер оказался мошенником, который лишил ее 138 350 рублей.

Через некоторое время после знакомства мужчина приехал к женщине в гости, рассказал о своем трудном положении и попросил денег. После визита из шкафа пропала банковская карта.

Женщина позвонила своему избраннику и попросила его вернуть карточку. Он сказал, что взял ее случайно и предложил снять и перевести деньги. Для этого женщина назвала ему пин-код.

Потом ловелас снова решил навестить возлюбленную и заявил, что теперь они будут жить вместе.

Он предложил перевезти ее вещи — пылесос, металлический сейф, швейную машинку и телевизор к себе домой в Рубцовск.

«В дальнейшем доверчивая женщина узнала, что все вещи „избранник“ заложил в ломбард и выкупать их не будет. Таким образом, мужчина под различными предлогами выманивал у нее денежные средства и имущество», — рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Женщина обратилась в полицию. Подозреваемого нашли и задержали. Им оказался ранее судимый 51-летний рубцовчанин.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 159 «Мошенничество».

Ранее 33-летняя жительница Барнаула попалась на удочку мошенников, которые убедили ее взять кредит и «обезопасить» деньги.