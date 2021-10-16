Жительница Барнаула взяла кредит для мошенников

Женщине позвонил неизвестный человек, который представился сотрудником банка и по классической схеме сообщил о попытке снятия мошенниками денег с ее счета.
«В ходе беседы незнакомец, введя женщину в заблуждение, убедил ее оформить кредит и перевести деньги на специальный безопасный счёт», — рассказывают в ГУ МВД по Алтайскому краю.
Выполняя рекомендации мошенников, женщина сняла наличные и на указанные реквизиты перевела всю сумму.
После зачисления средств незнакомец стал убеждать доверчивую горожанку оформить еще один кредит, после чего она заподозрила неладное и прекратила разговор.
Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере».
Тем временем мошенники уже разработали схемы для переписи населения.