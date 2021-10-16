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Происшествия

Жительница Барнаула взяла кредит для мошенников

33-летняя жительница Барнаула попалась на удочку мошенников, которые убедили ее взять кредит и «обезопасить» деньги.

Банковская карта.
Банковская карта.
СС0

Женщине позвонил неизвестный человек, который представился сотрудником банка и по классической схеме сообщил о попытке снятия мошенниками денег с ее счета.

«В ходе беседы незнакомец, введя женщину в заблуждение, убедил ее оформить кредит и перевести деньги на специальный безопасный счёт», — рассказывают в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Выполняя рекомендации мошенников, женщина сняла наличные и на указанные реквизиты перевела всю сумму.

После зачисления средств незнакомец стал убеждать доверчивую горожанку оформить еще один кредит, после чего она заподозрила неладное и прекратила разговор.

Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере».

Тем временем мошенники уже разработали схемы для переписи населения.

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