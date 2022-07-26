ЛСД-конверт из Германии перехватили сибирские таможенники

В подозрительном конверте находилось 10 марок. Таможенники направили странную посылку на экспертизу. Она показала, что на бумагу отправителем нанесена лизергиновая кислота, более известное как ЛСД.

«Особенность ЛСД в том, что он применяется в очень малых количествах, разовая доза измеряется в миллионных долях грамма, тогда как для других наркотиков — в тысячных. Однако это не делает ЛСД безопасным. Реакция на вещество зачастую непредсказуема и может выражаться в тяжелых психических расстройствах, когда потребитель представляет угрозу для окружающих и самого себя», — сообщил начальник отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Новосибирской таможни Александр Умняев.