«Лучше на земле, чем в воздухе». Пассажиров проблемного самолета выпустили в барнаульский аэропорт (обновлено)

Пассажир не улетевшего самолета компании Red Wings сообщает, что неисправность самолета все еще не устранили. Пошел третий час ожидания, людей пригласили к выходу из самолета.

Рейс 1076 «Барнаул-Екатеринбург» уже третий час не может покинуть аэропорт краевой столицы. По словам пассажира, «многие уже смирились».

Стюардесса успокаивает людей тем, что самолет отправится, когда починят двигатель, сообщает пассажир.

«Даже, если это будет к ночи», — безрадостно заключает читатель altapress.ru.

По его наблюдениям, люди успокаивают себя тем, что проблема с двигателем на земле лучше, чем в воздухе.

На третий час ожидания пассажиров пригласили на выход из самолета. Ожидать отправления они будут уже в аэропорту.

«Проблемный» самолет Red Wings Предоставлено altapress.ru

«Объявили, что судно неисправно, приносят извинения», — передает читатель altapress.ru.

Также пассажиры заметили, что под двигателем насыпали песка. Некоторым кажется, что это произошла утечка топлива.

На данный момент пассажиры ожидают отправки рейса в аэропорту, им предоставили бесплатную воду. Они уже получили свой багаж обратно.

По словам пассажира, в представительстве Уральских Авиалиний в Барнауле сообщили, что двигатель не запускается — из него вытекает керосин. Читатель altapress.ru передает, что, по словам представителя в аэропорту, маловероятно, что самолет починят, так как нет необходимых деталей и оборудования.

Обновлено 11:25 и в 11:30.

Ранее читатель altapress.ru и пассажир самолета Red Wings сообщил, что его рейс не может вылететь из аэропорта уже второй час из Барнаула. По его словам, оказался неисправен двигатель.