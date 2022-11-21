21 ноября
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Происшествия

«Двигатель не запускается». Из барнаульского аэропорта второй час не может вылететь самолет

Читатель altapress.ru и пассажир самолета Red Wings сообщил, что его рейс не может вылететь из аэропорта уже второй час из Барнаула. Пассажиры в недоумении сидят на борту.

Самолет.
Самолет.
unsplash.com

Самолет Red Wings с пассажирами на борту не может покинуть аэропорт второй час. Судя по билету, рейс 1076 должен был отправиться в 8:20 в Екатеринбург из Барнаула.

«Несколько раз запускались и останавливались двигатели. Включали и гасили свет», — рассказывает пассажир.

Также, по его словам, два раза ставили и снимали «башмаки» — противооткатные упоры под шасси.

Через час командир объявил о проблеме с запуском двигателя. Судя по наблюдениям читателя, при посадке самолета пять технических сотрудников начали осматривать левый двигатель.

Как сообщат пассажиры, рядом с левым двигателем также стояла техническая грузовая машина, из которой по брезентовому широкому рукаву подавался воздух в двигатель.

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