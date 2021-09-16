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Происшествия

Лук рядом с крысиным ядом разложили на полках в продуктовом магазине в Сибири

Жители Томска возмутились тем, как разложили товар в одном из супермаркетов города.

Крыса.
Крыса.
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На кадрах ролика видно, как продовольственный товар, в частности, лук лежит рядом со средством от грызунов.

Видео заинтересовалась прокуратура. Началась проверка, пишет «Росбалт».

В пресс-службе прокуратуры области уточнили, что сотрудники оценят соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства в супермаркете.

10 сентября стало известно, что в Москве скончались 61-летняя женщина и ее 15-летняя внучка. Предположительной причиной называли употребление арбуза, купленного в «Магните». В крови погибших от отравления арбузом нашли следы этиленгликоля.

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