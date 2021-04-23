Любитель погонять на ВАЗе протаранил «скорую» в Красноярске. Пострадали четверо

В Красноярске полиция разбирается в обстоятельствах ДТП, при котором парень с маленьким стажем вождения опрокинул машину скорой помощи, сообщает региональное МВД.

20-летний водитель отечественного авто протаранил скорую помощь, двигавшуюся со спецсигналами.

«В результате столкновения травмы получили четверо человек — пассажир ВАЗа, а также водитель и два пассажира скорой помощи», — рассказали в ведомстве.

ДТП произошло на перекрестке. На кадрах видно, как водитель легковушки летит по пустой дороге, игнорируя красный сигнал светофора.

«Водитель „жигулей“ имеет стаж вождения два года, к административной ответственности за нарушения ПДД привлекался один раз — за превышение скоростного режима», — отметили в МВД.

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