Любители халявы в Алтайском крае растащили грунт для ремонта дороги

Жители Рубцовска позарились на землю, которую дорожники заготовили для ремонта улицы. Похитители среди бела дня подогнали внедорожник и стали грузить грунт в прицеп.

Происходящее на видео снял местный житель. Ролик опубликовало сообщество «Инцидент Рубцовск».

«Вот таким незамысловатым образом любители халявы растаскивают, приготовленный для ремонта проспекта Рубцовский, грунт. Кто-то упрекнет: — Тебе земли жалко? Да нет, друзья, дело в другом. Совесть — она культивируется в сознании тех, кто перед тем, как что-то взять, сначала отдает», — написал горожанин.

Землю тащат и небольшими объемами: на видео попал мужчина, который загрузил себе небольшую тачку.

«Ладно дед старый с тележкой, но эти двое на джипе. Зашквар полнейший», — возмущаются подписчики паблика.

В середине июня в Бийске перевернулся грузовик с пивом. Бутылки и кеги со спиртным разметало по обочине, местные «алкомародеры» успели утащить уцелевшие емкости.