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Происшествия

Любители халявы в Алтайском крае растащили грунт для ремонта дороги

Жители Рубцовска позарились на землю, которую дорожники заготовили для ремонта улицы. Похитители среди бела дня подогнали внедорожник и стали грузить грунт в прицеп.

Рубцовчане грузят грунт.
Рубцовчане грузят грунт.
Скриншот видео "Инцидент Рубцовск"

Происходящее на видео снял местный житель. Ролик опубликовало сообщество «Инцидент Рубцовск».

«Вот таким незамысловатым образом любители халявы растаскивают, приготовленный для ремонта проспекта Рубцовский, грунт. Кто-то упрекнет: — Тебе земли жалко? Да нет, друзья, дело в другом. Совесть — она культивируется в сознании тех, кто перед тем, как что-то взять, сначала отдает», — написал горожанин.

Землю тащат и небольшими объемами: на видео попал мужчина, который загрузил себе небольшую тачку.

«Ладно дед старый с тележкой, но эти двое на джипе. Зашквар полнейший», — возмущаются подписчики паблика.

В середине июня в Бийске перевернулся грузовик с пивом. Бутылки и кеги со спиртным разметало по обочине, местные «алкомародеры» успели утащить уцелевшие емкости.

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