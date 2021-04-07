Люди звали на помощь из окон. В алтайском городе произошел смертельный пожар

Ночью 7 апреля в Заринске произошел пожар в квартире двухэтажного жилого дома на ул. Целинная. Пожарных вызвали соседи, оказавшиеся заблокированными в полном дыма помещении.

Прибыв на место, спасатели увидели, как со второго этажа вырываются клубы дыма. На обратной стороне дома из окон квартиры, расположенной по соседству с той, где произошло возгорание, люди звали на помощь.

«Как выяснилось позже, именно они, оказавшись заблокированными в задымленном помещении, и вызвали пожарную охрану. Огнеборцы немедленно приступили к эвакуации людей из опасной зоны и тушению пожара», — рассказывают в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

По трехколенной лестнице соседей, двух женщин и малолетнего ребенка, эвакуировали на улицу.

Очаг возгорания нашли и ликвидировали за считанные минуты.

На месте пожара обнаружили тело хозяина квартиры.

Причину и обстоятельства ЧП установят специалисты.

3 марта в Павловске загорелся жилой частный дом. Во время тушения пожарные нашли тела двух человек.