Лже-сотрудники Пенсионного фонда и МФЦ обманывают бийчан

В Бийске активизировались мошенники, которые представляются сотрудниками государственных учреждений. Горожане попадаются на уловки лже-сотрудников Пенсионного фонда и МФЦ, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

53-летнему мужчине позвонила неизвестная девушка якобы из Пенсионного фонда РФ. Она сказала, что бийчанину положена компенсация и пояснила, что для этого нужно подтвердить анкетные данные и уточнить номер банковской карты. Он сообщил злоумышленнице все и лишился в итоге 108 тысяч рублей.

47-летняя жительница наукограда вовремя одумалась и не стала говорить номер банковской карты девушке, которая представилась работницей МФЦ. Мошенница предлагала ей единовременную выплату в 5 тысяч рублей в связи с большим трудовым стажем.

Ранее altapress.ru писал, что жительница Бийска поверила мошенникам и перевела им почти полтора миллиона рублей за компенсацию якобы некачественного БАДа.

Сотрудники полиции в очередной раз призывают горожан быть бдительнее, не доверять сомнительной информации и никому не сообщать свои персональные данные или данные банковской карты.