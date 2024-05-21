Крушение произошло в июле 2023 года в районе села Тюнгур на Алтае. Во время посадки вертолет, который перевозил экскурсионную группу, столкнулся с опорой линии электропередачи. Причиной падения назвали неосмотрительность командира при посадке. На борту находилось 13 человек. Шестеро из них погибли.

Комиссия установила, что крушение вертолета произошло из-за столкновения с железобетонной опорой линии электропередачи. Также способствующими факторами послужили выбор места для посадки без учета безопасного расстояния до возможных препятствий и игнорирование влияния порывистого ветра.

В итоговом отчете о расследовании происшествия также указывается на необоснованное выполнение разворота перед приземлением вертолета, неосмотрительность командира воздушного судна во время посадки и превышение ограничений по скорости попутного ветра при зависании и маневре.

Ранее сообщалось, что МАК назвали причиной крушения Ми-8 возгорание топлива.

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