21 мая
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

МАК назвал причину падения Ми-8 в Горном Алтае

В результате расследования Межгосударственного авиационного комитета (МАК) назвал причиной падения Ми-8 недостаточную осмотрительность пилота, сообщает РБК.

Крушение вертолета в Республике Алтай.
Крушение вертолета в Республике Алтай.
Mash

Крушение произошло в июле 2023 года в районе села Тюнгур на Алтае. Во время посадки вертолет, который перевозил экскурсионную группу, столкнулся с опорой линии электропередачи. Причиной падения назвали неосмотрительность командира при посадке. На борту находилось 13 человек. Шестеро из них погибли.

Комиссия установила, что крушение вертолета произошло из-за столкновения с железобетонной опорой линии электропередачи. Также способствующими факторами послужили выбор места для посадки без учета безопасного расстояния до возможных препятствий и игнорирование влияния порывистого ветра.

В итоговом отчете о расследовании происшествия также указывается на необоснованное выполнение разворота перед приземлением вертолета, неосмотрительность командира воздушного судна во время посадки и превышение ограничений по скорости попутного ветра при зависании и маневре.

Ранее сообщалось, что МАК назвали причиной крушения Ми-8 возгорание топлива.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Летний тур для экоактивистов
Органные лабиринты
Комедия «Тётки»
Обсуждаем фильм «Мечтатели»
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость