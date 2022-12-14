Мальчик катался на ватрушке и угодил в канализационный люк

Ребенок катался на ватрушке и упал в канализационный люк, сообщает Telegram-канал Shot .

ЧП произошло в Ленинградской области во дворе жилого дома в Отрадном.

Самостоятельно выбраться из канализации мальчик не смог — на помощь ему прибыли спасатели.

Через некоторое время спасатели вытащили ребенка из люка, пишет Газета.Ru. По информации источника, школьник не пострадал.

Между тем специалисты назвали основную причину зимнего детского травматизма. Особую опасность представляют ледянки и ватрушки, поскольку они развивают высокую скорость и плохо управляемы.

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