14 декабря
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Происшествия

Мальчик катался на ватрушке и угодил в канализационный люк

Ребенок катался на ватрушке и упал в канализационный люк, сообщает Telegram-канал Shot.

"Ватрушка"-тюбинг.
"Ватрушка"-тюбинг.
тюбинг74.рф

ЧП произошло в Ленинградской области во дворе жилого дома в Отрадном.

Самостоятельно выбраться из канализации мальчик не смог — на помощь ему прибыли спасатели.

Через некоторое время спасатели вытащили ребенка из люка, пишет Газета.Ru. По информации источника, школьник не пострадал.

Между тем специалисты назвали основную причину зимнего детского травматизма. Особую опасность представляют ледянки и ватрушки, поскольку они развивают высокую скорость и плохо управляемы.

Ранее па Алтае пятилетняя девочка скатилась с горки под колеса автомобиля.

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