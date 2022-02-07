8 февраля
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Происшествия

На Алтае пятилетняя девочка скатилась с горки под колеса автомобиля

В селе Манжерок Республики Алтай 5-летняя девочка выкатилась с горки прямо под колеса проезжающего автомобиля.

Девочка выкатилась с горки под колеса.
Девочка выкатилась с горки под колеса.
04.мвд.рф

Инцидент произошел 5 февраля около 18:10. 24-летний (трезвый) местный житель за рулем Lada 210541 не смог избежать наезда на ребенка.

Родители девочки обратились в приемный покой Республиканской детской больницы, но госпитализация ребенку не потребовалась.

Дело заводить не стали из-за отсутствие состава административного правонарушения, сообщили в ГУ МВД по Республике Алтай.

Девочка выкатилась с горки под колеса.
Девочка выкатилась с горки под колеса.
04.мвд.рф

Ранее в мэрии Барнаула рассказали, какие снежные горки можно строить в городе, чтобы они были безопасными для детей.

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