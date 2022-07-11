11 июля
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Происшествия

Мальчик поскользнулся на разрушенной плотине и утонул в сибирской реке

Следователи в Омской области возбудили уголовное дело после гибели ребенка, сообщает «Интерфакс».

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

«Возбуждено уголовное дело по факту смерти 9-летнего мальчика в результате несчастного случая на воде по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в сообщении пресс-службы регионального СКР.

Инцидент произошел на старой разрушенной плотине через реку Омь.

Мальчик вместе с двумя братьями пришел на реку сделать фото. В какой-то момент он поскользнулся на мокрых камнях, потерял равновесие и упал в воду.

Ребенок плавать не умел и утонул.

Ранее сообщалось, как две школьницы утонули в Алтайском крае.

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