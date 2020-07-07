Мальчик спас старшую сестру, а сам утонул в холодной сибирской реке

В Омской области возбудили уголовные дела по фактам смертей детей в результате несчастных случаев на воде, сообщает региональный СК.

6 июля в регионе утонули два ребенка одного возраста — в разных населенных пунктах. Первый инцидент произошел в поселке Бородинка.

«10-летний мальчик с 14-летней сестрой пошли купаться на реку Иртыш. Девочка стала тонуть, ей на помощь бросился брат, который спас сестру, но сам не смог выбраться на берег», — рассказали в ведомстве.

Второй трагический случай произошел в котловане на одной из улиц Омска.

«Три подружки купались на котловане, две из них стали тонуть, одну из тонувших спасла 11-летняя девочка, а вторую 10-летнюю девочку спасти не удалось», — отметили в СК.

Как уточняет Om1.ru, девочка проживала в 300 метрах от места купания. В какой-то момент она неожиданно ушла под воду, девочку смогли вытащить на берег, но прибывшие медики констатировали смерть.

Следователи установливают все обстоятельства, приведшие к трагедиям в обоих случаях.

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