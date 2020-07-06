Трагедии на акваториях. Многодетная мать увидела, как течением Бии несет тело ее сына

Ненадолго отойдя от берега, где купались дети, мать обнаружила, что по реке плывет тело ее 4-хлетнего сына. Без признаков жизни мальчика вынес из воды старший брат, говорится в сообщении регионального СКР.

Только за прошедшую неделю в Алтайском крае произошло четыре несчастных случая с несовершеннолетними на воде, а с начала купального сезона — 14.

Так, на берегу Бии обнаружено тело 13-летней девочки, которая с одноклассниками пришла купаться. Предварительно установлено, что несовершеннолетняя поскользнулась у обрыва и ушла под воду.

1 июля на придомовой территории (Бийский район) в бассейне на глубине более одного метра 30 см обнаружено тело 12-летнего мальчика, который предварительно мог прыгнуть с лестницы и удариться головой о дно. Родители только вечером заметили ребенка, когда пошли закрывать бассейн.

3 июля 15-летний подросток, купаясь с другом на заводи реки Штабка в поселке Комсомольский утонул на середине водоема.

По всем фактам гибели детей проводятся процессуальные проверки, в ходе которых дадут юридическую оценку произошедшим трагическим случаям.