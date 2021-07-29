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Происшествия

Мальчика на велосипеде сбили на пешеходном переходе в Барнауле

На проспекте Ленина сбили подростка, который на велосипеде выехал на пешеходный переход, сообщают в паблике «Инцидент Барнаул».

Мужчину на велосипеде сбили в Барнауле.
Мужчину на велосипеде сбили в Барнауле.
vk.com/incident22.

ДТП произошло в районе пересечения проспекта Ленина и улицы Димитрова.

По словам очевидцев, мальчик на велосипеде пересекал дорогу перед транспортом.

«У пострадавшего идет кровь», — рассказала местная жительница.

О состоянии подростка пока ничего не известно.

В комментариях отметили, что подобные происшествия происходят из-за того, что люди не считают необходимым спешиваться с велосипедов перед пешеходными переходами.

«Кто не учится на чужих ошибках, будет учиться на своих. Если и на своих не хочет учиться, то тут безнадежно», — отметили в паблике.

Ранее в Барнауле водитель устроил ДТП, вылетел на тротуар и сбил подростка.

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