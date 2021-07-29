Мальчика на велосипеде сбили на пешеходном переходе в Барнауле

ДТП произошло в районе пересечения проспекта Ленина и улицы Димитрова.
По словам очевидцев, мальчик на велосипеде пересекал дорогу перед транспортом.
«У пострадавшего идет кровь», — рассказала местная жительница.
О состоянии подростка пока ничего не известно.
В комментариях отметили, что подобные происшествия происходят из-за того, что люди не считают необходимым спешиваться с велосипедов перед пешеходными переходами.
«Кто не учится на чужих ошибках, будет учиться на своих. Если и на своих не хочет учиться, то тут безнадежно», — отметили в паблике.
Ранее в Барнауле водитель устроил ДТП, вылетел на тротуар и сбил подростка.