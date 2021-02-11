Мама и ее дочь наладили в Бийске незаконный канал миграции

Как уточняют в надзорном ведомстве, родственницы, зная о том, что в Бийске у иностранных граждан возникает необходимость для прохождения и сдачи экзамена на знание русского языка для последующего оформления вида на жительства и временного проживания на территории РФ, зарегистрировались в качестве ИП для оказания услуг по прохождению экзамена.
При этом лицензии на право осуществления данной деятельности у них не было, а экзамен они принимали вопреки установленному законом порядку.
На основании результатов этих экзаменов они выдавали иностранцам подложные сертификаты, что являлось основанием для оформления необходимых документов для пребывания их на территории России.
Суд признал женщин виновными и приговорил их к условному лишению свободы со штрафом в размере 30 тысяч рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.