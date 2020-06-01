«Маме на операцию»: барнаульца «развели» на деньги в соцсети

Как рассказали в полиции, 47-летнему жителю Барнаула пришло сообщение от якобы близкого друга. Он сообщил, что его мать попала в дорожно-транспортное происшествие, и ей требуется дорогостоящая операция.
Для ее проведения необходимо 450 тысяч рублей, но он будет благодарен любой помощи.
Барнаулец перевел 10 тысяч и попытался дозвониться до друга, но ответа не получил. Спустя час стало ясно, что страницу в социальной сети взломали и сообщение подобного рода отправил злоумышленник.
Уважаемые жители края, будьте бдительны! Сотрудники полиции рекомендуют в случае получения подобных сообщений в социальных сетях не спешить переводить деньги — для начала перепроверьте информацию, позвонив своему другу или родственнику лично.
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