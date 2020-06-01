«Маме на операцию»: барнаульца «развели» на деньги в соцсети

Житель Барнаула стал жертвой мошенника, который взломал чужой аккаунт в социальной сети. Мужчина подарил злоумышленнику 10 тысяч рублей.

Как рассказали в полиции, 47-летнему жителю Барнаула пришло сообщение от якобы близкого друга. Он сообщил, что его мать попала в дорожно-транспортное происшествие, и ей требуется дорогостоящая операция.

Для ее проведения необходимо 450 тысяч рублей, но он будет благодарен любой помощи.

Барнаулец перевел 10 тысяч и попытался дозвониться до друга, но ответа не получил. Спустя час стало ясно, что страницу в социальной сети взломали и сообщение подобного рода отправил злоумышленник.

Уважаемые жители края, будьте бдительны! Сотрудники полиции рекомендуют в случае получения подобных сообщений в социальных сетях не спешить переводить деньги — для начала перепроверьте информацию, позвонив своему другу или родственнику лично.

Ранее Сбербанк рассказал о «болевых точках» россиян, на которые давят мошенники.