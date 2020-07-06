Маньяка-сантехника, по ночам приходившего к спящим женщинам, нашли мертвым в СИЗО

В СИЗО обнаружили тело сантехника из Каширы, который ранее признался в серии убийств и изнасилований, сообщает РИА «Новости» .

Как пояснили в ГСУ СК по Московской области, тело 53-летнего мужчины нашли 6 июля в камере. Его обвиняли в убийстве женщины.

«Погибший также подозревался в совершении серии убийств и изнасилований на территории Ступинского и Каширского городских округов», — рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, мужчина умер от механической асфиксии.

Как полагает следствие, в 2010—2020 годы мужчина убивал и насиловал женщин. В конце июня сантехник признался в совершении еще двух аналогичных преступлений.

«Подозреваемый в ходе допроса признался следователю, что в сентябре и октябре 2019 года совершил изнасилование и убийство двух женщин 1940 и 1950 годов рождения», — рассказали тогда в СК.

Преступления мужчина совершал по одной схеме — проникал в квартиры на первых этажах через окно, душил жертв, а после насиловал. Двум потерпевшим удалось выжить.

Ранее предъявили обвинение «тулунскому маньяку», который женщин насиловал в одежде с запахом солярки.