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Происшествия

Маргарита Симоньян заявила, что сбитый беспилотник упал на соседней улице

Один из сбитых в Подмосковье беспилотников рухнул рядом с домом главного редактора гостелеканала RT Маргариты Симоньян в Истре.

Маргарита Симоньян.
Маргарита Симоньян.
Кадр программы / t.me/margaritasimonyan

Об этом телеведущая заявила в соцсетях. И уточнила, что БПЛА упал на соседней улице, указывает "Фонтанка".

Между тем падение беспилотников утром 21 августа не обошлось без пострадавших — мужчину госпитализировали, женщину осмотрели медики. Пострадавшая отказалась от госпитализации.

Также ФСБ совместно со Следственным комитетом и МВД России предотвратили покушение на главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян.

Ранее Маргарите Симоньян запретили въезд в Армению. Главред сообщила, что въезд запретили ей и Константину Затулину, первому зампреду комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

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