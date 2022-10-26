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Жизнь

Маргарите Симоньян запретили въезд в Армению

Главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян запретили въезд в Армению. Об этом она сообщила в Telegram-канале.

Маргарита Симоньян.
Маргарита Симоньян.
Кадр программы / t.me/margaritasimonyan

Маргарита Симоньян сообщила, что въезд запретили ей и Константину Затулину, первому зампреду комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

«Константину Затулину, много лет яростно поддерживающему Армению, нынешний начальник Армении запретил въезд в Армению. Мне, кстати, тоже», — написала она в сообщении.

ТАСС сообщает, что решение армянских властей запретить въезд в страну Константину Затулину направлено на подрыв армяно-российских союзнических отношений.

Об этом стало известно из распространенного 25 октября заявления блока второго президента республики Роберта Кочаряна.

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