Маргарите Симоньян запретили въезд в Армению

Маргарита Симоньян сообщила, что въезд запретили ей и Константину Затулину, первому зампреду комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.
«Константину Затулину, много лет яростно поддерживающему Армению, нынешний начальник Армении запретил въезд в Армению. Мне, кстати, тоже», — написала она в сообщении.
ТАСС сообщает, что решение армянских властей запретить въезд в страну Константину Затулину направлено на подрыв армяно-российских союзнических отношений.
Об этом стало известно из распространенного 25 октября заявления блока второго президента республики Роберта Кочаряна.