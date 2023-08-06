Марихуана и гашиш. Дилера с оптовой партией наркотиков задержали в Барнауле

По данным правоохранителей, парень доставил оптовую партию из соседнего региона, которую хотел распространить в Барнауле и пригороде.
Отмечается, что ранее парень был судим за кражу, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
Во время обыска в квартире полицейские обнаружили и изъяли около килограмма наркотиков растительного происхождения, упаковочные материалы для их фасовки, весы. Также банковские карты, на которые подозреваемый получал деньги.
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