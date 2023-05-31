31 мая
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Происшествия

Таксист под наркотиками задавил насмерть лежащего на дороге человека в Алтайском крае

Водитель такси в состоянии наркотического опьянения задавил насмерть лежащего на дороге человека Алтайском крае. Об этом сообщает прокуратура региона.

Такси.
Такси.
https://unsplash.com/

Установлено, что трагедия произошла 25 августа 2022 года.

Таксист вез пассажиров, при этом находился в состоянии наркотического опьянения. Он ехал с небезопасной скоростью и не увидел лежавшего на проезжей части пешехода.

В результате водитель наехал на человека. Пешеход скончался на месте.

"По результатам предварительного следствия водителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.«а» ч.4 ст.264 УК РФ", - сообщают в ведомстве.

Ранее в Республике Алтай в страшном ДТП с трактором погиб водитель иномарки и пострадали дети.

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